Coppa Italia: il Finale pareggia con l’Albenga e passa il turno

Finale Ligure. Il Finale è la prima squadra semifinalista nella fase regionale ligure della Coppa Italia di Eccellenza.

La formazione di mister Pietro Buttu ha vinto il girone A con 7 punti. Seconda si è classificata l’Albenga con 4 punti, terzo l’Ospedaletti con 3, quarto il Pietra Ligure con 3.

L’ultima partita del raggruppamento, andata in scena al Borel, ha visto di fronte Finale e Albenga, che si sono ritrovate dieci giorni dopo l’incontro di campionato, ma a campi invertiti. L’esito è stato lo stesso, pareggio con un gol per parte.

I bianconeri, per passare il turno, necessitavano di una vittoria. Non sono però riusciti ad incidere e al 13° del secondo tempo sono stati i finalesi a passare in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Luca Ferrara. Un quarto d’ora dopo anche l’Albenga ha beneficiato di un tiro dal dischetto, realizzato da Márquez.

Il Finale affronterà la vincente del girone 2, al momento guidato dalla Cairese. Le semifinali, con partite di andata e ritorno, si giocheranno mercoledì 25 novembre e mercoledì 9 dicembre. La finale, in gara unica e campo neutro, mercoledì 6 gennaio.

Il tabellino:

Finale – Albenga 1-1 (p.t. 0-0)

Finale: Vernice, Caligaris (s.t. 1° Ponzo), Ferrara Leonardo, Galli, Maiano, Pare, Odasso, Scalia, Molina Borja (s.t. 17° Gerundo, Debenedetti (s.t. 30° Andreetto, Ferrara Luca.

A disposizione: Fresia, Tripodi, G. Buttu, Costantino, Bruni, Messina.

Allenatore: Pietro Buttu.

Albenga: Alberico, Garbini, Cocito (s.t. 15° Carballo, Olivieri, Balleri, Romano (s.t. 1° Gaggero), Fonjock, M. Grandoni (s.t. 21° Carro Gainza), Brignone, Márquez, Lupo.

A disposizione: Berruti, Patrucco, Vignola, Gaglioti, Carballo, Franco, Gaggero, Di Bella.

Allenatore: Alessandro Grandoni.

Arbitro: Giovanni Moro (Novi Ligure). Assistenti: Viktor Trajanovski (Novi Ligure) e Davide Salinelli (Genova).

Reti: s.t. 13° Ferrara Luca (F), 29° Márquez (A).

Recupero: 1′; 4′.

Ammonizioni: p.t. 30° Lupo (A); s.t. 8° Fonjock (A), 10° Molina Borja (F), 39° Ponzo (F), 43° Scalia (F), 45° Carballo (A), 48° Vernice (F).