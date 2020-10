Coppa Italia di Eccellenza: la webcronaca diretta del match tra Cairese e Sestrese (LIVE)

CAIRESE 0 – SESTRESE 0

7′ Nota tattica. La Cairese gioca con l’ormai abituale 4-3-1-2 con Damonte a sostegno di Saviozzi e Poggi. La Sestrese invece si schiera con un classico 4-4-2.

2′ Prima conclusione della partita di Matzedda che dalla destra prova a sorprendere Moraglio con un tiro a giro. Il portiere però riesce a bloccare senza particolari patemi.

1′ Cairese incaricata del calcio di inizio.

Sestrese: 1 Bassu, 2 Libbi, 3 Di Sisto, 4 Cuman, 5 Ansaldo, 6 Dorno, 7 Matzedda, 8 Bazzurro, 9 Sciutto, 10 Sighieri, 11 Piroli. A disposizione: 12 Rovetta, 13 Lanza, 14 Delgado, 15 Cappadona, 16 Tecchiati, 17 Alagona, 18 Eranio, 19 Serra, 20 Mura. Allenatore: Schiazza

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Martinetti, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Facello, 7 Tamburello, 8 Piana, 9 Poggi, 10 Damonte, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti F, 14 Moretti L, 15 Doffo, 16 Pastorino, 17 Dematteis, 18 Tubino, 19 Ferrero. Allenatore: Benzi

Arbitro: Andrea Bordone di Chiavari. Assistenti: Ivano Sciallero e Santina Delfino di Genova.

Cairo Montenotte. A poco più di una settimana dalla prima gara di campionato vinta per 1 a 0 in extremis dai gialloblù, Cairese e Sestrese tornano a incrociare i tacchetti al “Cesare Brin” nel quarto turno di Coppa Liguria di Eccellenza. I padroni di casa in caso di vittoria vedrebbero le proprie chance di passaggio del turno aumentare in modo esponenziale mentre per i ragazzi di mister Schiazza sarà più che altro un test per scacciare fin da subito le scorie della pesante sconfitta (6 a 1) subita in campionato contro il Campomorone. L’altra partita della quarta giornata del girone 2, tra Varazze Don Bosco e Genova Calcio, è stata rinviata a data da destinarsi.