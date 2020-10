Coppa Italia Club, ben nove medaglie per la Scuderia Ponte Romano

Cairo Montenotte. La Scuderia Ponte Romano ha fatto incetta di medaglie alla finale di Coppa Italia Club svoltasi all’Arezzo Equestrian Centre da venerdì 25 a domenica 27 settembre, dove, alla presenza del neo rieletto presidente Fise Nazionale Marco Di Paola, si sono sfidati oltre settanta centri ippici provenienti da tutta Italia.

I giovani atleti della scuderia di Rocchetta di Cairo, sotto la guida delle istruttrici Sara Bormioli e Luana Cosentino, hanno tenuto alto il nome della Liguria, conquistando ben nove medaglie, con grande soddisfazione del presidente valbormidese Sergio Bauzano.

Medaglia d’oro per Elena Rabellino e Lisa Vallerga in Gymkana cross, per Angela e Maddalena Vignolo nel carosello a coppie e nella presentazione e per Lisa Vallerga nel piccolo gran premio; argento per Francesco e Giovanni Ferraro nella presentazione e per Angela Vignolo nel piccolo gran premio; bronzo per Angela e Maddalena Vignolo in gymkana cross, per Elena Rabellino, Lisa Vallerga e Maddalena Vignolo nella gymkana jump.

Meritano di essere menzionati, inoltre, il quarto posto di Giovanni Ferraro in dressage ed il sesto posto di Francesco Ferraro, così come il sesto posto conquistato da Elena Rabellino nel salto ostacoli.

Molto toccante la cerimonia ufficiale di apertura, durante la quale i giovani atleti hanno sfilato con l’accompagnamento delle meravigliose musiche del maestro Ennio Morricone.