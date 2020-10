Savona/Albenga. Nei centri commerciali del circuito Coop Liguria si confermano tutte le procedure per uno shopping in sicurezza. Ma questa settimana al venerdì arrivano anche i buoni.

A Savona, effettuando infatti un acquisto (scontrino unico con importo minimo di 50 euro) presso l’Ipercoop del Centro Commerciale Il Gabbiano venerdì 30 ottobre (ma pure venerdì 6, venerdì 13, venerdì 20 e venerdì 27 novembre), il cliente potrà infatti ritirare alla postazione presente in galleria, nella fascia oraria 16.00-20.00, un carnet di buoni acquisto del valore cumulato di 20 euro spendibili dallo stesso giorno del ritiro presso tutti i negozi e le ristorazioni del Centro Commerciale Il Gabbiano, ad esclusione dell’Ipercoop e del Degusto Coop.

Foto 2 di 2



Lo stesso meccanismo lo potranno sfruttare i clienti del centro commerciale Le Serre ad Albenga. In questo caso i clienti che faranno un acquisto di minimo 50 euro all’Ipercoop potranno recarsi il giorno stesso con lo scontrino di acquisto in postazione in galleria dalle 15 alle 19 e ritirare un carnet di buoni acquisto di 20 euro da spendere in tutti i negozi del Centro, ad eccezione dell’Ipercoop e del Degusto Coop, dallo stesso giorno del ritiro. In questo caso l’iniziativa, oltre che venerdì 30 ottobre, sarà replicata venerdì 6, venerdì 13 novembre.