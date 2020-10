Continuano le prove di carico sui ponti delle strade provinciali: possibili disagi alla viabilità

Provincia. Continuano le prove di carico sui ponti della rete viaria di competenza della Provincia di Savona. I test rientrano nell’ambito dell’attività di controllo e diagnostica delle strutture.

Martedì 13 ottobre verranno svolte le prove sui seguenti viadotti: sulla Sp31 chilometro 0+222 a Urbe dalle 9.30 alle 11.30; sulla Sp46 al chilometro 0+078 a Calice Ligure dalle 14.30 alle 16.30; sulla Sp51 al chilometro 4+335 ad Acquafredda dalle 9.30 alle 11.30; sulla Sp51 al chilometro 12+300 a Murialdo dalle 14.30 alle 16.30.

Il consigliere delegato alla viabilità, Luana Isella, afferma: “Durante l’esecuzione delle prove di carico sarà necessario interrompere la viabilità per breve tempo. Ci scusiamo fin da subito per il disagio, ma la prevenzione è riteniamo sia più importante. La Provincia ha iniziato questa attività di controllo sui ponti dal 2018 e intendiamo portarla avanti per la sicurezza dei cittadini”.