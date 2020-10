Confartigianato attiva un corso di make-up per le pazienti oncologiche

Savona. Futura, il centro di formazione di Confartigianato Savona, ha attivato un corso di make-up oncologico rivolto a parrucchieri, acconciatori, estetisti, truccatori e operatori del benessere.

Il corso è nato dalla decennale esperienza nel settore di Marzia Pistacchio, docente di Futura certificata Oti (Oncology Training International), e dalla sua attività presso centri oncologici e ospedalieri. Ne è un esempio il laboratorio “Con un trucco sorridi”, laboratorio di make-up dedicato alle pazienti oncologiche tenuto presso l’ospedale San Paolo e con il quale si è occupata di bellezza con modalità professionale e metodologie di sicurezza, in contesti particolari, emotivamente estremi, come la malattia.

A completare lo staff formativo, la dottoressa Jessica Bianucci del reparto di radiologia dell’ospedale San Paolo di Savona e Domenico Amoroso, docente e formatore presso Futura, specializzato in coaching e problem solving strategico in ambito gestione risorse umane.

Il corso avrà una durata di 36 ore in modalità mista (pratica in aula e teorica in didattica a distanza).

I recapiti, per informazioni e iscrizioni: Confartigianato Savona al numero 019.838551, Futura al numero 019.7415439.