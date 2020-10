Liguria. “La parola d’ordine è pianificare il commercio nella nostra regione per evitare disfatte costose dal punto di vista economico e sociale. A breve altri grandi operatori commerciali, Penny Market e Esselunga, apriranno i loro negozi a Genova, ma come ben sappiamo nuove aperture non significa automaticamente nuova occupazione e nuove prospettive, proprio come evidenziato dal segretario regionale Uiltucs, Marco Callegari, sul territorio spezzino”.

Lo ha fatto sapere Uiltucs Liguria per voce del segretario generale Riccardo Serri, che ha spiegato: “È necessario riunire intorno a un tavolo tutti gli operatori economici e sociali della Liguria per discutere insieme alle istituzioni di come rilanciare un’occupazione di qualità sul territorio. Giovanni Toti, quando avrà completato la squadra della Giunta, dovrà immediatamente convocarci per capire come uscire da una crisi pre e post Covid che ha fatto del commercio un anello debole della catena economica”.

“Per quanto riguarda il settore turismo la macelleria sociale è stata sfiorata, l’annata non è stata delle migliori e il rilancio è lontano. Nel comparto del commercio è possibile avanzare alcune proposte, proprio per scongiurare gli effetti negativi di vecchie e nuove crisi. Il tema delle nuove aperture commerciali è delicato, occorre prevenire i problemi evitando di curarli, poi, senza successo”, ha proseguito Serri.

“La Uiltucs propone, infatti, l’istituzione di un tavolo preventivo alle aperture di nuove strutture. Non vogliamo che le opportunità si traducano in un nulla di fatto, la Regione deve chiamare a raccolta il mondo dei lavoratori, delle imprese che investono con nuove strutture, le Associazioni dei Consumatori, i comuni interessati, così da poter verificare preventivamente le ricadute sui territori rispetto alla tenuta occupazionale di chi già è presente, tenendo conto degli aspetti positivi o negativi in relazione alla popolazione residente”.

In teoria, con le nuove aperture a beneficiarne dovrebbero essere servizi e viabilità, scongiurando, però, la desertificazione che spesso avviene a fronte della chiusura delle piccole strutture commerciali presenti che, spesso, sono anticorpi naturali contro la malavita e rappresentano un avamposto sociale per la popolazione più anziana.

“La nostra regione ha bisogno di massa critica tra i piccoli e medi soggetti. A Genova, ad esempio, i centri integrati di via hanno creato le condizioni per far diventare quartieri veri centri commerciali diffusi con importanti ricadute positive. Purtroppo in alcune zone non è ancora così. Occorre fare un salto di qualità, un salto fortemente culturale che coinvolga imprenditori, mercato, istituzioni e parti sociali: i clienti non sono più quelli di trent’anni fa, occorre investire nelle proprie attività ma anche sul territorio, occorre una progettualità più ampia che guardi oltre il breve periodo”, ha concluso Serri.