Circuito Slam By Head: Tennis Club Finale primo circolo della Liguria

Genova. Domenica 18 ottobre si è conclusa la stagione dell’attività giovanile ligure con il Master Slam By Head presso il circolo TC Pegli, impeccabile padrone di casa.

Il Master includeva i migliori otto giocatori del circuito sulla base della classifica generale maturata dopo le tappe ospitate dal CT Spezia, dal Break Point Savona e dalla Lubrano Tennis Academy.

La formula rinnovata, con la previsione di due round robin, e con i migliori dei giorni ad affrontarsi in semifinale e finale, ha riscosso grande successo tra i giovani giocatori, che hanno potuto sentirsi come i grandi campioni durante le Atp Finals.

Le gare sono state dirette dal giudice arbitro Roberto Salvatore coadiuvato dai direttori di gara e maestri del circolo Roberto Libbi e Riccardo Bozzano.

La premiazioni si sono svolte alla presenza del presidente del Comitato regionale Fit Andrea Fossati, del responsabile dell’attività giovanile Matteo Repetto, del neo eletto presidente del TC Pegli Andrea Arena e del fiduciario regionale Marco Lubrano.

Di seguito i risultati delle finali del Master tenutosi a Genova Pegli.

Under 10 femminile

Lanteri Monaco Victoria (Ospedaletti) b. Severi Viola (TC Finale) 61 62

Under 10 maschile

Curinga Vincenzo (Taggese) b. Cozzani Tommaso (Luni River) 62 75

Under 12 femminile

Gramaticopolo Daniela (TC Finale) b. Simonetti Giorgia (Santa Margherita) 61 61

Under 12 maschile

Pugliese Federico (TC Finale) b. Savio Ryan (Rapallo) 61 61

Under 14 femminile

Peretti Emma (Lubrano Tennis Academy) b. Gaio Lucia (TC Finale) 75 67 10-8

Under 14 maschile

Massucco Simone (Rapallo) b. Pugliese Federico (TC Finale) 63 62

Under 16 femminile

Carbone Chiara (Break Point Savona) b. Giamello Ginevra (Biancorosso Carcare) 62 64

Under 16 maschile

Spinetta Davide (TC Genova) b. Bottaro Riccardo (Castelletto) 64 61

I vincitori della classifica generale (somma delle tre tappe più il Master)

Under 10 femminile: Severi Viola (TC Finale)

Under 10 maschile: Curinga Vincenzo (Taggese)

Under 12 femminile: Gramaticopolo Daniela (TC Finale)

Under 12 maschile: Lorenzo Elia (TC Finale)

Under 14 femminile: Gaio Lucia (TC Finale)

Under 14 maschile: Massucco Simone (Rapallo)

Under 16 femminile: Giamello Ginevra (Biancorosso Carcare)

Under 16 maschile: Bottaro Riccardo (Castelletto)

La classifica dei circoli: 1° TC Finale, 2° Break Point Savona, 3° Park Tennis Club, 4° TC Genova, 5° Golf Tennis Rapallo, 6° Lubrano Tennis Academy, 7° Taggese.