Savona. Dopo 7 mesi di fermo a causa del lockdown, il Circo Millennium non riesce a trovare pace e a causa dell’allerta meteo è costretto a rinviare lo spettacolo di debutto in programma questa sera alle ore 21.

Le attività dei circensi riprenderanno nella giornata di domani con due spettacoli, il primo alle ore 16 e il secondo alle ore 18:30. Dalla direzione del circo confermano che tutti i biglietti venduti in prevendita per lo spettacolo odierno saranno validi anche per i giorni successivi.

Dal circo cercando di prenderla con filosofia: “Cresce l’attesa e la curiosità di assistere alla nuova produzione 2020/2021!”, scrivono. Nello spettacolo della nuovo stagione, ci saranno “l’alta scuola di equitazione e cavalli in libertà presentati da Kevin Niemen, il contorsionismo di Alison Mirkovic, la acrobazie alle scale libere di Derek Coda Prin. Successivamente la pista si riempirà di coccodrilli, serpenti, iguane, tarantole con la famiglia Niemen-Mirkovic che presenterà anche un emozionante numero di pappagalli in libertà.

Tecnica e precisione sono essenziali per l’antipodista Anita Niemen. Arricchiscono il programma l’equilibrismo sul cavo d’acciaio di Daiana Royal e la grande agilità con gli hula hoop di Maghy Franchetti. La comicità è in mano ai clown musicali ‘I Cuginetti’ che tra sketch e musica faranno divertire grandi e bambini”.