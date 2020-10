Cesare Renzini torna alla San Filippo Neri nel ruolo di direttore generale del club

Albenga. Massimo Aicardi, presidente dell’Asd San Filippo Neri Albenga, a nome del consiglio direttivo, ha nominato Cesare Renzini direttore generale del club. Lavorerà al fianco del direttore sportivo Beppe Zanardini nella gestione dell’area tecnica ed organizzativa della società.

Per Cesare si tratta di un ritorno in giallorosso, dove ha militato per diciotto campionati ed ha svolto il ruolo di allenatore per diciassette stagioni, dal settore giovanile alla prima squadra. Renzini è stato tecnico anche di Bardineto, Bastia, Pontelungo e Rappresentativa provinciale Juniores; in seguito ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali in società gloriose quali Albenga e Pietra Ligure.

“L’Asd San Filippo Neri, nel dare il bentornato al suo nuovo dirigente, gli augura un buon lavoro” dichiara la dirigenza giallorossa.