Cengio, abbandona rifiuti edili nel bosco: sanzionato dai carabinieri forestali

Cengio. Tegole e coppi provenienti dai lavori di manutenzione di un tetto. Sono questi i materiali abbandonati e rinvenuti (a seguito di segnalazione) dai carabinieri forestali di Cosseria in una forra in un’area boscata di Cengio, in località Rocchetta.

Dopo una solerte ed efficace indagine, che ha visto anche il contributo della polizia municipale, i militari sono risaliti all’autore.

Grazie al supporto dei carabinieri forestali della stazione di Cairo Montenotte, al responsabile è stato contestato l’abbandono di rifiuti, come previsto dalle norme del testo unico ambientale. E’ prevista anche una sanzione amministrativa di 600 euro.

Inoltre, al contravventore è imposta la rimozione dei rifiuti e la bonifica dei luoghi così come previsto dalle norme ambientali sul ripristino dei siti inquinati.