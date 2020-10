Celle Ligure. “E’ stato posato l’ultimo scatolare in via Santa Brigida. Prossimi step: congiunzione del tratto Anas con tratto già fatto dal Comune; sistemazione sottoservizio; asfaltatura”. Così il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia ha fatto il punto sul cantiere per la messa in sicurezza del rio Santa Brigida che sta interessando la via Aurelia.

“Tempo previsto per i lavori: 10 giorni, ovviamente salvo imprevisti” conclude il primo cittadino, che ha voluto rispondere anche alle polemiche circolate in questi giorni sui ritardi e i disagi nella cittadina del levante savonese. Quindi, prima della fine di ottobre, l’intervento potrebbe completarsi almeno nel tratto davanti alla Olmo, con il ripristino del senso unico in via Colla.

Anas ha prorogato i lavori complessivi previsti dal progetto fino al 22 dicembre: rimarranno i semafori sulla Aurelia, ma forse anche oltre il 22 dicembre.

Durante la necessaria chiusura la viabilità è stata deviata sulla rete locale e a pedaggio (via Alba Docilia, via De Rege, via S. Sebastiano, via Paolo VI, SP334 e A10).

Per Celle Ligure un cantiere impattante e i lavori sono stati al centro anche di discussioni per le conseguenze sulle attività cellesi. Tra le richieste avanzate e segnalate al Comune in questi giorni anche quello della pulizia del rio nella parte a monte e vengano svuotate le vasche.

Indispensabile la fine dei lavori e dell’intervento di messa in sicurezza per la prossima primavera.