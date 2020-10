Celle Ligure, 375 mila euro dalla Regione per l’ex discarica di Terrabianca

Celle Ligure. Sono 375 mila gli euro che Celle ha ottenuto dalla Regione per la messa in sicurezza dell’ex discarica di Terrabianca. Insieme a Rezzo nell’imperiese e a Luni nello spezzino, è uno dei tre comuni liguri destinatari di questo finanziamento regionale. Altri fondi riguardano invece il piano strade: nel savonese gli interventi previsti sono 17, ecco quali.

L’ex discarica, sulle immediate alture del paese, fu aperta negli anni ’60 e terminò la sua funzione una decina di anni dopo. “Questo importante finanziamento – afferma il sindaco Caterina Mordeglia – servirà per mettere in sicurezza la zona che, durante una delle recenti alluvioni, ha subito uno smottamento. Eravamo già intervenuti con un ripristino: ora, con questa opera, riusciremo a completare i lavori in maniera definitiva e sicura“.

Una luogo, quello della ex discarica, costantemente sotto controllo. “Come Comune certificato – sottolinea il primo cittadino – facciamo regolari monitoraggi per scongiurare problemi ambientali. In fondo alla discarica c’è una vasca che raccoglie l’acqua piovana e, attraverso un sistema di pompaggio, la fa risalire e convogliare nella rete fognaria; così si evitano problemi di inquinamento. Nel sito – aggiunge Caterina Mordeglia – ci sono anche dei camini la cui manutenzione è continua”.