Caso di Covid nell’istituto comprensivo di Albisola: una classe e 5 insegnanti in quarantena

Albisola Superiore. Sono scattate le procedure sanitarie previste dall’Asl per circoscrivere il contagio da Covid-19 anche nell’istituto comprensivo di Albisola Superiore, dove un ragazzo della scuola media è risultato positivo al Coronavirus.

In quarantena al momento una classe intera di circa 20 alunni e i 5 insegnanti che hanno avuto contatti con l’alunno.

Quella dei contagi nelle scuole sembra ormai una “piaga” comune in tutto il territorio, dove sono stati messi in isolamento bambini, ragazzi e insegnanti. Da ultimo la scuola dell’infanzia “Il flauto magico” di Celle Ligure, dove è risultato positivo un bambino. Conseguente la corsa all’isolamento per i compagni di classe e le due maestre che sono ora in quarantena, in attesa dell’esito dei tamponi disposti dall’autorità sanitaria per i prossimi giorni.

Ma anche nei giorni scorsi e dall’inizio delle attività scolastiche in presenza non sono mancati altri casi Covid sospetti o accertati come nella scuola media di Legino, nell‘istituto Don Bosco di Alassio, nel liceo Della Rovere e dell’istituto Boselli di Savona, e nell’istituto comprensivo di Cairo Montenotte.