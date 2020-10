Caso di Covid alla scuola dell’Infanzia di Celle Ligure: maestre e compagni in quarantena

Celle Ligure. Il contagio arriva ad una scuola dell’Infanzia, precisamente a “Il Flauto Magico” di Celle Ligure dove oggi è risultato positivo uno dei bambini della materna. Immediatamente si è attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi: compagni di classe e le due maestre sono ora in quarantena, in attesa dell’esito dei tamponi disposti dall’autorità sanitaria per i prossimi giorni.

La direzione della scuola è in costante contatto con la Asl 2 savonese per l’adozione delle misure preventive. L’asilo statale è situato nel complesso scolastico di via Torre e ha due sezioni con bambini dai 3 ai 5 anni.

“L’aumento delle persone in isolamento a Celle Ligure è dovuto al caso di positività riscontrato in una sezione della scuola dell’Infanzia” spiega il sindaco Caterina Mordeglia.

“Il Comune di Celle Ligure, anche se non di propria competenza, ha ritenuto opportuno provvedere nell’immediato alla sanificazione della classe della sezione e di tutto il complesso tramite una ditta specializzata” conclude il primo cittadino cellese.

E quanto alla situazione sanitaria nel comune del levante savonese: 4 casi positivi, una persona in isolamento come caso sospetto, 2 persone in isolamento fiduciario e infine 34 persone in isolamento in quanto contatto con caso confermato: quest’ultimo dato è proprio relativo al caso di Covid registrato alla scuola dell’Infanzia.