Carcarese, Tommaso Manti: “Un derby molto equilibrato, ma noi puntavamo a vincere”

Cairo Montenotte. L’atteso match tra Aurora Calcio e Olimpia Carcarese, due sicure protagoniste di questo campionato di Prima Categoria, si è concluso con il risultato di 1 a 1.

Ad aprire le marcature è stato Tommaso Manti, nuovamente a segno dopo il gol in coppa con l’Altarese e quello di sette giorni fa con lo Speranza, ma la sua rete non è stata sufficiente a portare a casa i tre punti.

“Un derby molto equilibrato – afferma Manti -. Non siamo contentissimi perché puntiamo sempre a vincere, solo che qua è molto difficile e sarà difficile per tutte le squadre che verranno a giocare riuscire a guadagnare tre punti. Quindi pensiamo già alla prossima, sperando di prendere tre punti in casa con il Mallare”.

I biancorossi, dopo essere passati in vantaggio, hanno accusato un passaggio a vuoto di una decina di minuti, poi sono stati bravi a reagire e tornare in partita. “Siamo stati un po’ contratti dieci minuti – conferma l’attaccante -. Dobbiamo sempre cercare di stare accesi, di fare quello che ci chiede il mister perché, come abbiamo visto, dieci minuti di black out, una palla buona e l’Aurora ci ha fatto subito”.

“I tifosi ci mancano tantissimo – conclude Tommaso -, infatti in domeniche come queste probabilmente ci avrebbero spinto e ci avrebbero dato quella forza in più per riuscire a trovare i tre punti. Quindi speriamo che la situazione Covid si sistemi prima possibile e che possano tornare a darci una grossa mano”.