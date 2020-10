Carcare. Primo rinvio causa emergenza Covid-19 anche nel campionato di Prima Categoria, unica competizione che, per quanto riguarda i gironi A1 e A2, non era ancora stata toccata dalla problematica.

Oggi pomeriggio non si gioca l’incontro tra Olimpia Carcarese e Mallare, programmato alle ore 15 al Corrent, valevole per la terza giornata del girone A2.

La partita non rientra tra quelle rinviate d’ufficio. Non ci sarà, però, nemmeno una squadra sconfitta a tavolino: la decisione di non giocare, infatti, è condivisa tra i due sodalizi.

Dino Vercelli, presidente dell’Olimpia Carcarese, spiega: “Di comune accordo col presidente del Mallare abbiamo deciso di rinviare la partita a momenti migliori. Purtroppo stiamo vivendo una situazione emergenziale di difficoltà, non solo per lo sport ma in tutti gli ambiti. Questo non aiuta. Le decisioni da prendere sono difficili”.

“Ho parlato poco fa col presidente della federazione Ivaldi – prosegue -; da regolamento avremmo potuto giocare, perché ad oggi non ci sono positività accertate né nella nostra società né in quella del Mallare. Visto che il Mallare aveva espresso l’intenzione di non giocare, pure noi abbiamo deciso la stessa cosa. Non abbiamo interesse a vincere una partita a tavolino: questo sport è bello se si giocano le partite e quindi, sostanzialmente, abbiamo preferito rinviare di comune accordo e giocare la partita in un’altra occasione“.