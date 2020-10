Carcare. Esordio in campionato trionfale per l’Olimpia Carcarese che, sul terreno di un Corrent privo di pubblico, regola lo Speranza con un eloquente 5 a 1.

Diego Bonifacino è stato tra i protagonisti dell’incontro. “È stata una bellissima prestazione di squadra, io per fortuna ho fatto anche due gol e un assist – dichiara -. Abbiamo giocato bene tutti, speriamo di continuare così perché abbiamo fatto un bell’avvio di campionato. È stata una bellissima partita”.

I biancorossi hanno dominato per quasi tutti i novanta minuti, portandosi sul 4 a 0 già dopo 22 minuti di gioco, accusando solamente un lieve calo di concentrazione ad inizio ripresa. “Siamo entrati un po’ giù di tono, abbiamo lasciato troppi spazi, eravamo un po’ lunghi, però poi dopo abbiamo chiuso la partita con il gol di Brovida. Tutto sommato tutti i novanta minuti abbiamo sempre dato il meglio di noi. Adesso continuiamo così e proseguiamo il campionato“.

Domenica la Carcarese affronterà l’Aurora, ex squadra di Bonifacino. “Per me è una partita speciale, perché a Cairo io mi sono sempre trovato benissimo con compagni di squadra, allenatore, dirigenti, presidente, tutti. Mi sono trovato veramente bene, anche quest’anno andarmene via comunque è stato difficile, però qua mi sono trovando veramente veramente bene. Speriamo di fare una grande partita come oggi e magari fare anche gol” conclude il centrocampista.