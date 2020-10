Carcare. Richiesta di un Consiglio comunale straordinario in riferimento all’intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo le sponde del fiume Bormida in prossimità di piazza Caravadossi e via Abba a seguito dell’evento alluvionale ottobre 2018. Arriva dai consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi, Daniela Lagasio e Alessandro Ferraris.

“Alla data odierna non è mai stata convocata la commission consiliare competente in riferimento all’intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo le sponde del fiume Bormida. Da parte della giunta è stata approvata in data 21 settembre la delibera con il progetto definitivo-esecutivo, sul quale chiediamo un confronto anche alla luce del Comitato “NO alla trasformazione di via Abba in fiume Bormida”.

“A nostro giudizio, il progetto,stravolge in maniera assurda e definitiva la zona di via Abba e dintorni, creando rilevanti problemi ai residenti, alla zona artigianale di via Pradonne e all’assetto urbanistico”.

“Chiedendo inoltre vista l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, di provvedere ad effettuare la diretta del consiglio comunale sui canali social allo scopo di fornire democraticamente a tutta la cittadinanza la più ampia e doverosa informazione” concludono gli esponenti di minoranza.