Calizzano ancora senza luce e telefono, il sindaco: “Tecnici al lavoro in più punti, situazione risolta entro le 20”

Calizzano. Proseguono i disagi per i residenti di Calizzano. Dopo l’ondata di maltempo di ieri, che ha causato diversi black-out in varie zone della provincia, la corrente nel comune dell’entroterra non è ancora tornata. Ma non solo: purtroppo, a parte alcune case in località Caragnetta, tutto il paese è ancora senza linea telefonica fissa e Vodafone.

“Sono in contatto costante con Prefettura ed Enel – fa sapere il sindaco Pierangelo Olivieri – ho seguito personalmente squadre EnelDistribuzione e loro imprese che stanno lavorando su più punti, mi è stato assicurato ritorno del servizio elettrico entro le 20”.

“Continuiamo costantemente a monitorare ed a sollecitare in tutti i modi possibili” conclude.