Calcio, un altro fine settimana complicato: le partite rinviate

Celle Ligure. Rinvii e recuperi, in questa stagione, ormai è evidente, saranno la normalità. Anche questa settimana i casi di positività al Covid, presunti o accertati, hanno causato la cancellazione d’ufficio di alcune partite in programma, che verranno recuperate una volta che le squadre coinvolte potranno tornare in campo.

Di seguito gli incontri rinviati, nei gironi della Serie D e degli Juniores nel quale sono coinvolte le squadre liguri e nelle competizioni di livello regionale e provinciale.

Serie D girone A

Castellanzese – Casale

Città di Varese – Caronnese

Lavagnese – Legnano

Juniores nazionali girone A

Fossano – Lavagnese

Gozzano – Casale

Sanremese – Saluzzo

Promozione girone A

Arenzano – Celle Riviera

Voltrese Vultur – Veloce

Promozione girone B

Follo San Martino – Don Bosco Spezia

Coppa Liguria di Seconda Categoria

Borgo Incrociati – Genovese Boccadasse

Vecchio Castagna Quarto – Atletico Genova

Carasco 08 – Rupinaro Sport

Coppa Liguria di Terza Categoria

Rupinaro Sport “B” – Pieve Ligure “B”

Juniores regionali Eccellenza girone A

Arenzano – Finale