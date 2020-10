Calcio: le società dilettantistiche potranno trasmettere in diretta le proprie partite

Via libera alla diretta delle gare interne dei campionati, organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile della LND e dai Comitati Regionali nelle competizioni di Lega regionali e provinciali, trasmesse dai club sui propri canali social ufficiali (Facebook, Twitter, YouTube, MyCujoo, eccetera).

È quanto ha stabilito il consiglio di presidenza della LND, che ha accolto le richieste provenienti dai propri organismi periferici e dalle società affiliate. Una necessità, legata ovviamente all’emergenza Covid, per consentire ai club di fidelizzare i tifosi, impossibilitati al momento nel seguire le proprie squadre del cuore, considerate le diverse limitazioni all’accesso del pubblico negli stadi.

L’autorizzazione straordinaria, concessa dalla LND, prevede l’osservanza di una serie di disposizioni da parte dei club interessati. In primo luogo è espressamente esclusa ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella autorizzata per i canali social della società. Le trasmissioni non potranno essere consentite, a nessun titolo, prevedendo interconnessioni con altri operatori della comunicazione.

Inoltre è fatto divieto alle società di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione ceduti dalla LND e a non modificare/interrompere i contenuti delle immagini per l’inserimento, in grafica in tempo reale, di pubblicità e/o messaggi promozionali.

Infine è fatto divieto alle società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dai Comitati con emittenti o broadcaster per la stagione 2020/2021.

Le disposizioni, salvo revoca, avranno durata fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, e saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima riunione utile del consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.