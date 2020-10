Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti precisa: la Seconda Categoria non si ferma

Non si fa attendere la precisazione della Lega Nazionale Dilettanti, con riferimento al Dpcm del 18 ottobre, al fine di meglio sintetizzare alcuni aspetti e novità introdotti nello stesso.

Precisa quanto segue. Nell’articolo 1 comma 6 lettera e) è precisato che “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale“.

Per quanto di competenza regionale ricadono in questa specificazione le seguenti manifestazioni:

Campionato di Eccellenza;

Campionato di Promozione;

Campionato di Prima Categoria;

Campionato di Seconda Categoria;

Campionato Regionale Under 19 Gironi di Eccellenza;

Campionato Regionale Under 19 Gironi di Secondo Livello;

Campionato di Eccellenza femminile;

Campionato Regionale Under 19 femminile;

Campionato Calcio a Cinque Serie C maschile;

Campionato Calcio a Cinque Serie C femminile;

Campionato Calcio a Cinque Under 19 maschile;

Coppa Italia Eccellenza;

Coppa Italia Promozione;

Coppa Liguria di Prima Categoria;

Coppa Liguria di Seconda Categoria;

Coppa Italia Eccellenza femminile;

Coppa Liguria Under 19 femminile;

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie C maschile;

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie C femminile;

Qualificazioni Under 17 maschili;

Qualificazioni Under 16 maschili;

Qualificazioni Under 15 maschili;

Qualificazioni Under 14 maschili;

Campionato Under 17 femminile;

Campionato Under 15 femminile:

Campionato Under 17 Calcio a Cinque maschile;

Campionato Under 15 Calcio a Cinque maschile.

Per quel che concerne la Terza Categoria e la rispettiva Coppa regione, sono in corso a livello nazionale approfondimenti finalizzati all’identificazione della stessa tra quelle di interesse regionale o provinciale, nel qual caso sarebbe preclusa la ripresa delle competizioni.

Si conferma che gli allenamenti sono consentiti a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalla Figc.