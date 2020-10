Calcio, la Carlin’s presenta ricorso contro il Savona: schierato un giocatore squalificato

Savona. Inizia con il botto il campionato del Savona, ma la vittoria rotonda (5 a 0) sulla Carlin’s Boys potrebbe portarsi con sé alcuni strascichi e polemiche. La squadra matuziana, infatti, ha presentato il ricorso al Giudice Sportivo per una presunta irregolarità da parte dei biancoblù.

“Il Savona ha schierato un giocatore squalificato per una giornata. Magari speravano non ce ne accorgessimo”. Lo dichiara il presidente della Carlin’s Boys Mimmo Muller che aggiunge: “Ci dispiace, ma è una questione di principio e di sportività, hanno già una rosa di altre categorie non hanno bisogno di questi mezzucci”.

Nel caso in cui i ponentini avessero ragione, avrebbero la partita vinta a tavolino per 3 a 0. Da alcune indiscrezioni, però, non pare ci sia preoccupazione in casa Savona.

Ma chi è il giocatore in questione? Tutto sembra ricondurre a Simone Guarco che a febbraio, quando giocava in Serie D con il Vado, era stato squalificato per una giornata (leggi qui). Se così fosse, la società biancoblu potrebbe sostenere la teoria secondo cui la squalifica sia stata scontata dal giocatore nel primo turno di Serie D di questa stagione, quando faceva ancora parte della rosa di mister Tarabotto. Il trasferimento a Savona, infatti, è avvenuto solo in seguito. La palla ora passa al Giudice Sportivo che dovrà fare le opportune verifiche.