Calcio: la Cairese accetta le dimissioni di Franz Laoretti

Cairo Montenotte. La società Asd Cairese 1919 comunica di aver accettato le dimissioni presentate nei giorni scorsi dall’ormai ex direttore generale Franz Laoretti, rassegnate per motivi strettamente familiari, e lo ringrazia per l’impegno profuso in questi anni per la crescita del sodalizio.

La Cairese comunica altresì che tutte le iniziative annunciate, dagli eventi ai tornei, verranno portate avanti senza ripercussioni alcune.

“La società è solida e strutturata e attraverso il lavoro della dirigenza andrà avanti escludendo, come circolato su alcune testate, il possibile ingresso in società di nuove figure” precisano i portavoce del sodalizio valbormidese.