Calcio, il Calizzano non scenderà in campo: “Non ci sono i presupposti di sicurezza e serenità”

Calizzano. La partita di oggi, valevole per la seconda giornata della Coppa Liguria di Seconda Categoria, tra Calizzano e Dego, non si disputerà.

La Polisportiva Calizzano 1963 ribadisce pubblicamente alcuni pensieri già espressi agli organi federali. “Dopo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid-19, riteniamo che non ci siano i presupposti di sicurezza e serenità per disputare l’incontro odierno di Coppa Liguria contro il Dego e per proseguire con l’attività agonistica ufficiale” dichiara il presidente Alex Rocca.

“Nella nostra realtà sportiva e di paese non esistono figure sanitarie con le competenze necessarie per tutelare al 100% la sicurezza dei tesserati e delle loro famiglie, quindi questa decisione si è resa inevitabile. Tutti amiamo il calcio ma lavoro e salute arrivano prima. Siamo pronti ad accettare tutte le decisioni che la federazione prenderà nei nostri confronti, anche se ritengo sia inammissibile fare pressioni minacciando multe e radiazioni in questo particolare momento storico che tutti noi con grossi sforzi stiamo cercando di superare” conclude Rocca, a nome di tutto il consiglio direttivo del Calizzano.