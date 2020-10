Calcio femminile: il Vado si aggiudica il derby di Coppa Liguria con l’Albenga

Albenga. Il derby di Coppa Liguria è rossoblù. Dopo otto mesi il Vado torna in campo per un impegno ufficiale; l’ultima partita giocata era stata quella giocata il 23 febbraio contro la Superba, terminata in parità.

Il risultato di domenica è decisamente diverso: le vadesi, infatti, si aggiudicano il derby contro l’Albenga con il punteggio di 6-0.

Passano appena 5 minuti e Michela Levratto porta in vantaggio il Vado. Il raddoppio giunge al 24° con Simeoni, mentre al 27° arriva il gol di Valeria Parodi ed al 30° segna Mirella Ymeri. Ad un minuto dall’intervallo si annota la rete di Michela Pesce che segna la fine della prima parte di gara con il parziale di 5 a 0.

Nel secondo tempo il Vado continua a fare gioco, l’Albenga prova a reagire senza creare troppi pericoli alla difesa rossoblù. Al 20° ancora Pesce protagonista con un tiro che però viene fermato dalla traversa, ci riprova al 25° con un gran tiro da fuori area e questa volta trova la porta siglando il definitivo 6 a 0 per le ragazze di mister Nadia Galliano.

Nel match disputato allo stadio Riva, le ragazze di mister Maurizio Carle hanno potuto contare sul supporto degli ultras presenti sugli spalti dell’impianto di casa. “Un qualcosa d’inaspettato che ci ha fatto davvero molto piacere – commenta il tecnico bianconero – Sia io che le ragazze ci teniamo a ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Siamo un gruppo in crescita, non guardiamo al risultato e continuiamo sulla nostra strada mirando a migliorarci gara dopo gara“.

Di seguito le formazioni.

Albenga: 1 Tonietta, 2 Razzaio, 3 Isoleri, 4 Gerini, 5 Tacchi, 6 Massone, 7 Andreis, 8 Cicero, 9 Bonciolini, 10 Giusto, 11 Vicinanza. A disposizione: 13 Beviacqua, 14 Losno, 15 Percaccio. Allenatore: Maurizio Carle. Dirigente accompagnatore: Alessio Monti. Addetto accompagnatore arbitro: Alessandro Razzaio.

Vado: 1 Stevanin, 2 De Luca, 3 Araldo, 4 Viola, 5 Terzano, 6 Ymeri, 7 Parodi, 8 Danese, 9 Pesce, 10 Simeoni, 11 Levratto. A disposizione: 12 Viglietti, 13 Francese. Allenatore: Nadia Galliano. Dirigente: Eleonora Bernat.

Ha arbitrato Jan Pierscinski della sezione di Albenga.