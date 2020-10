Albenga. Se nel campionato di Eccellenza maschile si è già giocata la seconda giornata (è di ieri la vittoria dell’Albenga sul campo dell’Alassio FC), la partenza del campionato di Eccellenza femminile, al quale la società bianconera partecipa con una sua formazione, è programmata per i primi di dicembre.

Proseguono quindi gli allenamenti delle ragazze bianconere agli ordini di mister Maurizio Carle, in vista dell’impegno che le vedrà contrapposte ad altre otto squadre, ovvero Calcio Femminile Superba, Calcio Femminile Superba “B”, Genova Calcio, Genoa, Olimpic 1971, Rupinaro Sport, Sampdoria, Vado.

Ma l’esordio ufficiale per le ragazze ingaune avverrà domenica 18 ottobre, per la prima giornata della Coppa Liguria di Eccellenza femminile, che vedrà l’Albenga ospite delle genovesi dell’Olimpic 1971 allo stadio Branega di via Branega a Genova Pra’; fischio d’inizio della partita fissato alle ore 15.

Di seguito la rosa della squadra femminile dell’Asd Albenga 1928.

Portieri: Linda Tonietta.

Difensori: Mariele Andreis, Laura Gerini, Alexandra Allegri, Karol Razzaio, Gloria Tacchi, Mariia Herman, Michela Percaccio, Giorgia Losno, Giorgia Casciano, Carlotta Maiello.

Centrocampisti: Serena Beviacqua, Sofiya Shklyarska, Roberta Isoleri, Maria Palmieri, Matilda Giusto, Vivian Lanzetti, Valentina Cicero, Gloria Mamberto, Sara De Leo.

Attaccanti: Martina Bonciolini, Angelica Masetta, Andreina Massone, Aurora Vicinanza.