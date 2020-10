Calcio, Carmine Iannece: “Dobbiamo imparare a convivere col virus”

Savona. Sono più di dieci anni che Carmine Iannece presiede il comitato provinciale di Savona della F.I.G.C. Ma neppure nei pensieri peggiori avrebbe pensato di dovere fare i conti con una pandemia che ha stravolto il mondo dello sport. Tanti sono gli interrogativi che si pongono i sodalizi e Iannece cerca di dare una risposta.

Iannece, dopo i provvedimenti emanati dal governo domenica scorsa qual è la situazione dei sodalizi savonesi?

“A livello di campionati nessuna conseguenza in quanto, seguendo i protocolli, si gioca dall’Eccellenza alla Seconda. Il blocco riguarda la Terza, ma noi non abbiamo squadre iscritte”.

Il problema riguarda le Scuole Calcio.

“Un grande problema in quanto rimarranno chiuse fino al 13 novembre. Non voglio entrare nel merito del provvedimento ma credo, dalla mia esperienza, che i ragazzi siano più al sicuro in una scuola calcio che andare a giocare ai giardini”.

Molte società hanno chiesto se era il caso riprendere i campionati…

“Dobbiamo metterci in testa che con il virus dovremo convivere per molto tempo e non possiamo fermare tutto. Dobbiamo imparare a conviverci seguendo tutte le precauzioni”.