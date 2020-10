Calcio, altri due rinvii: non si gioca a Ceriale e Pallare

Ceriale. Il fine settimana in corso sarà decisamente più povero del previsto. Alle tredici partite di livello regionale e provinciale rinviate venerdì in Liguria, ieri se ne sono aggiunte altrettante. Le emergenze legate ai contagi da Covid-19 continuano a manifestarsi ed oggi hanno portato alla decisione di rinviare altri due incontri in provincia di Savona.

Nel girone A di Promozione non si giocherà la partita tra Ceriale e Bragno. La terza giornata del campionato, pertanto, è rinviata quasi in blocco: domani si disputerà un solo incontro.

Va meglio in Coppa Liguria di Seconda Categoria, dove venti dei ventitré incontri in programma dovrebbero regolarmente disputarsi. Tra questi non ci sarà l’incontro tra Pallare e Olimpia Carcarese “B”, rinviato a data da destinarsi.