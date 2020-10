Cairo, non bastano le trappole: derattizzazione affidata ad una ditta specializzata

Cairo Montenotte. Dopo alcune segnalazioni dei cittadini, la decisione di affidare gli interventi di derattizzazione ad una ditta esterna, la Sanactive srl di Loano.

“Vogliamo prevenire il problema, invece che curarlo – spiega il sindaco Lambertini – Negli ultimi anni a causa soprattutto della raccolta differenziata porta a porta, è aumentata la presenza dei roditori nelle zone del centro”.

“Prima usavamo come soluzione delle trappole, ma ora abbiamo deciso di intraprendere un intervento più organico e strutturato, in modo tale che il problema non si ripresenti. Avrà costi esegui e ci permetterà di intervenire periodicamente” conclude il primo cittadino.