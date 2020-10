Cairo, intossicazione da monossido: famiglia in camera iperbarica

Cairo Montenotte. Una intossicazione da monossido per una famiglia cairese, residente in via Madonna del Bosco. L’allarme è scattato questa notte, quando tre persone si sono presentate autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, intorno alle 2.00.

Dai primi accertamenti medici e dalle prime analisi è risultata l’intossicazione, con l’aumentare progressivo dei sintormi e il peggioramento delle loro condizioni.

I medici del nosocomio savonese, in relazione al quadro clinico dei tre pazienti, hanno deciso per il trasferimento a Genova all’ospedale San Martino, dove ora si trovano in camera iperbarica a seguito dell’intossicazione.

Secondo quanto appreso, grazie alla terapia iperbarica, la sintomatologia della famiglia cairese sta regredendo, anche se i componenti del nucleo familiari rimangono sotto stretta osservazione medica.

Sono ancora in corso accertamenti e verifiche sulle cause della fuoriuscita del gas nocivo, probabilmente dovuto al malfunzionamento di qualche impianto: i vigili del fuoco hanno svolto un primo sopralluogo nell’abitazione di Cairo Montenotte.