Cairo, docenti in isolamento alle Medie: caos tra Dad e lezioni in presenza

Cairo Montenotte. “A seguito della presenza di un caso positivo nella Scuola Secondaria di primo grado di Cairo, la ASL ha disposto per alcuni docenti, in via precauzionale ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, l’isolamento fino al 4 novembre compreso”.

Inizia così la nota dell’istituto comprensivo di Cairo Montenotte, che ha dato vita ad una situazione di difficile gestione all’interno delle scuole medie, complice proprio la carenza di docenti. Mentre ieri il liceo giordano Bruno di Albenga (leggi qui) ha annunciato lezioni a distanza per l’intero istituto, a Cairo sono state sospese, per ora, tutte le “attività didattiche in presenza relativamente alle lezioni del pomeriggio”,

“Restano però effettuate in presenza le lezioni di strumento musicale, – hanno precisato dall’istituto comprensivo cairese. – Ma per le sezioni A, B e C è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza anche per le lezioni del mattino”.

“La classe 2 G frequenterà normalmente in presenza le lezioni del mattino (e quelle pomeridiane di strumento musicale). Gli insegnanti in isolamento saranno sostituiti e provvederanno per le proprie materie a effettuare didattica a distanza”.

“La sezione D frequenterà in presenza le lezioni del mattino e di strumento musicale del pomeriggio. Le classi seguiranno attività didattiche a distanza comunicate sul registro elettronico”, hanno concluso.