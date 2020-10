Cairo Montenotte. Dopo il successo nella partita infrasettimanale con la Sestrese valevole per la Coppa Italia, la Cairese è tornata a vincere in campionato, battendo per 2 a 0 il Finale.

L’allenatore Mario Benzi, intervistato dall’addetto stampa Daniele Siri, commenta: “Il rammarico è aver concretizzato poco. Perché avendo giocato mercoledì ed incontrando la squadra di Buttu, quindi preparata bene e che sa metterti in difficoltà, era il momento di fare gol per stare un po’ più attenti. Dobbiamo essere un po’ più bravi quando capita“.

“Però l’importante è crearle tante occasioni. Poteva finire sicuramente con un risultato più ampio, la sofferenza fa parte di questa squadra, però la prestazione è buona. Avendo giocato mercoledì abbiamo creato veramente tante occasioni, rischiando praticamente niente” conclude Benzi.