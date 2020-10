Cairo Montenotte. Una sterzata in area quando tutto faceva pensare allo 0 a 0, pochi minuti dopo la rete annullata all’attaccante della Sestrese Sighieri, cui ha fatto seguito un rigore calciato magistralmente. Ecco le due istantanee che hanno risolto un pomeriggio complicato nel quale la Cairese ha dovuto fare i conti con un avversario coriaceo che ha concesso pochissimo e che non ha demeritato.

Protagonista di tutto ciò uno dei migliori in campo: Leonardo “El Pitu” Pastorino che, ai microfoni dell’addetto stampa Daniele Siri, commenta la gara vinta oggi dai gialloblù.

“Sapevamo che questa partita sarebbe potuta essere decisa da un episodio – spiega Pastorino -. L’abbiamo anche detto negli spogliatoi, poteva capitare a loro come a noi. Io sono stato bravo a guadagnarmi questo rigore all’ultimo respiro e poi a realizzarlo. Loro magari potevano essere più attenti, è andata così: è andata bene. Siamo contenti di questa vittoria”.

“Sicuramente un pareggio ci poteva stare, perché anche loro hanno fatto la partita che oggi era da fare, perché era una partita difficile, sia per noi che per loro – sottolinea l’attaccante -. Non giocavamo da tanto tempo in campionato, il campo era pesante, la pioggia: tanti fattori che hanno inciso sull’andamento della partita. Siamo soddisfatti di avere ottenuto i tre punti, perché per noi era molto importante, in casa nostra, riuscire a portare a casa una vittoria”.

“Vincere così dà tanto morale. Poi in settimana parleremo degli errori commessi, delle cose da migliorare, ma oggi era importante partire col piede giusto” conclude Pastorino.