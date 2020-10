Cairo Montenotte. Durante l’estate è stato più volte vicino ad andarsene, molto richiesto da squadre anche di categoria superiore.

Francesco Saviozzi, alla fine, ha fatto una scelta di cuore, da vero capitano, onorando la fascia che indossa: restare alla Cairese.

E mostrando cuori gialloblù, oggi, ha celebrato sui social network un importante traguardo: i cento gol in carriera. L’attaccante classe 1994, infatti, ha realizzato la doppietta con cui la Cairese ha battuto per 2-0 il Finale.

“E con la doppietta di oggi sono arrivato a quota 100 gol in ‘carriera’! Non c’è soddisfazione più grande di festeggiare tutto ciò con la squadra della mia città, da capitano, nello stadio (L.Rizzo) più significativo per i tifosi gialloblù!! Non chiedevo di meglio! Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me sempre!” scrive Francesco.

Alla sua quarta stagione in maglia gialloblù, Saviozzi è già l’uomo simbolo di una squadra che, così come accaduto nelle tre passate stagioni, può puntare in alto trascinata dalle sue reti.

.