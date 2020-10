Cade nei boschi e gli si scarica la batteria del cellulare: difficile salvataggio di un uomo a Calizzano

Calizzano. Intervento complicato questo pomeriggio per la squadra del Soccorso Alpino di Finale Ligure a Calizzano, in frazione Mereta per un uomo di 60 anni che si è infortunato mentre si trovava nei boschi a passeggiare.

L’uomo, dopo essersi procurato una distorsione alla caviglia sinistra, non riusciva più a proseguire e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti sia il Soccorso Alpino che i Vigili del Fuoco. Complicate le operazioni per cercare di localizzare la posizione esatta dell’uomo. Le coordinate lanciate dal malcapitato da una applicazione ad hoc si sono rivelate errate e poco dopo l’uomo è diventato irraggiungibile telefonicamente per esaurimento della batteria dello smartphone.

A quel punto, grazie anche alla collaborazione di una donna che conosceva i luoghi in cui l’uomo di solito va a passeggiare, i soccorritori sono riusciti a rintracciarlo e con la barella lo hanno portato fino alla strada dove la Croce Azzurra di Calizzano lo ha portato in buone condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.