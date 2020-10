Cade lungo un sentiero a San Pietro sopra Toirano: escursionista deceduto

Toirano. Non c’è stato nulla da fare per l’escursionista che, questa mattina, è caduto lungo il “Sentiero dei Daini” nella zona di San Pietro sopra Toirano.

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 11.30 circa. Secondo le primissime informazioni, l’escursionista era impegnato in una uscita in compagnia di amici quando sarebbe scivolato e sarebbe caduto in un dirupo. Il volo è stato di diversi metri.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce bianca di Borghetto insieme con gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Vista la zona particolarmente impervia, è stato chiesto il supporto aereo dell’elisoccorso.

Quando i sanitari hanno raggiunto l’uomo, però, si sono immediatamente resi conto delle sue condizioni disperate. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile.

Le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e l’elicottero Drago hanno effettuato il recupero del corpo, che sarà trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure.