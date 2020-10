“Biancorossi…Si nasce!”: parte la campagna abbonamenti 2020/21 per la Prima e Seconda Categoria

Carcare. Parte la campagna abbonamenti “Biancorosssi….Si nasce!” valida per la stagione sportiva 2020/2021. Un’occasione da non perdere per aver garantito il proprio posto sugli spalti del Corrent. Dopo la riapertura degli stadi, infatti, sarà concesso l’ingresso soltanto ad un numero pari al 15% della capienza.

Da domenica sarà possibile, dunque, ritornare a tifare la Carcarese anche in campionato. In programma la sfida con il Mallare, durante la quale ci saranno tante sorprese per tutto il popolo biancorosso che potrà rivivere la storia della società proprio nel suo cuore pulsante: il Candido Corrent. Ma non solo il passato, si festeggerà anche la Carcarese del presente e del futuro grazie all’amichevole, prima dell’inizio della gara, dei piccoli campioni biancorossi del settore giovanile.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento al bar dello stadio oppure chiamando il numero 3456955697 (Edoardo).

Quest’anno la Carcarese è raddoppiata. Due, infatti, sono le prime squadre: una di Prima Categoria, guidata da mister Chiarlone e una di Seconda Categoria, il cui allenatore è Matteo Siri. La società ha pensato a tre formule differenti tra cui scegliere: Red (abbonamento alla Prima Categoria) al costo di 50 euro; White (abbonamento alla Seconda Categoria) al costo di 40 euro; All Inclusive (abbonamento alla Prima Categoria e alla Seconda Categoria) al costo di 80 euro.

In regalo con l’abbonamento la tessera di azionariato popolare del circolo “La Carcarese è di chi la ama” (costo annuale 25 euro), nato per sostenere la squadra biancorossa e le altre associazioni sportive, culturali e di volontariato della città di Carcare (per maggiori informazioni: https://www.olimpiacarcarese.it/di-chi-la-ama/).

Nel caso di una nuova sospensione delle attività causa emergenza sanitaria oppure della chiusura degli stadi al pubblico, l’abbonamento verrà congelato in modo da evitare qualsiasi perdita ai tifosi.

Oltre all’abbonamento, alla stadio sarà possibile acquistare su prenotazione anche i gadget della stagione 2020/2021: mascherina (8 euro), borraccia termos (7 euro), boccale di birra (7 euro) e spilla (3 euro). Sconto di 5 euro per chi deciderà di acquistare il kit completo (20 euro anziché 25 euro). Rivolgendosi agli Irriducibili Carcare si potrà acquistare la sciarpa ufficiale dei tifosi al costo di 12 euro.

“In questo momento di grande difficoltà abbiamo ancora più bisogno di voi, delle vostre voci, del vostro sostegno e della vostra passione perché ‘Biancorosssi….Si nasce’! Vi aspettiamo al Corrent!” è l’appello della dirigenza carcarese.

