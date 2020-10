Varazze. Flavio Bertuzzo ha conquistato quattro medaglie d’oro nelle gare dei campionati italiani master di atletica leggera. Bertuzzo si è aggiudicato il lancio del disco, il lancio del martello, il lancio del martello a maniglia corta e i 400 metri piani.

L’atleta di Millesimo ha preso parte alle gare organizzate dall’Unione nazionale veterani dello sport, presso il campo Enzo Tenti di Arezzo. Dopo il personale nel pantathlon lanci, categoria master, conqwuistato la settimana precedente, Bertuzzo ha confermato ai campionati italiani l’eccellente periodo di forma.

In uno stadio deserto, con gli spalti privi di pubblico e l’ingresso vietato anche ai tecnici, Bertuzzo ha migliorato anche il personale nel martello, portandolo a 24,47 metri. Il suo poker giunge così in chiusura di una stagione particolare, eppure decisamente ricca di soddisfazioni per il portacolori dell’Atletica Varazze.