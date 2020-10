Bergeggi, inaugurata nuova “aula morbida” con il contributo di Vado Gateway

Bergeggi. E’ stata inaugurata una nuova aula, definita “aula morbida”, presso la Scuola primaria “S. Pertini”. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Vado Gateway che ha donato il materiale per l’allestimento dell’aula dedicata agli alunni più fragili e 10 personal computer portatili per gli alunni della scuola.

“Con questa donazione alla Scuola Primaria Sandro Pertini di Bergeggi abbiamo voluto dare un supporto concreto a una realtà scolastica del nostro territorio, nella consapevolezza dell’importanza della formazione in questo particolare momento storico che tutti noi stiamo attraversando – ha affermato l’amministratore delegato APM Terminals Vado Ligure Paolo Cornetto -. APM Terminals Vado Ligure è da sempre impegnata a sostenere progetti e iniziative destinate a scuole, giovani, famiglie, associazioni ed eventi sportivi. Il nostro impegno e la nostra attenzione verso il territorio proseguirà e non mancheremo di far sentire ancora la nostra vicinanza al mondo dei giovani e dei giovanissimi: siamo parte di questa comunità e vogliamo contribuire in modo concreto alla sua crescita futura”.

L’amministrazione comunale ha ringraziato per la sensibilità dimostrata con la generosa donazione. In particolare il sindaco Roberto Arboscello ha dichiarato: “Oggi, uno dei miei ultimi atti da Sindaco, ho inaugurato alla Scuola Primaria “Pertini” di Bergeggi l’area morbida, dove bambini e bambine potranno riposare e socializzare in massima sicurezza, e abbiamo consegnato la nuova dotazione informatica di PC portatili. Il polo scolastico di Bergeggi è un luogo che da genitore e amministratore è sempre stato al centro dei miei pensieri e delle mie azioni, per garantire al corpo docente, ausiliario e ai ragazzi e ragazze le migliori condizioni all’interno e all’esterno di questo presidio, centrale per la vita della nostra comunità”.

“Un ringraziamento sentito a loro, che anche oggi mi hanno accolto con il solito calore e affetto, facendomi emozionare. Un ringraziamento speciale va anche a Vado Gateway, che ha donato le dotazioni e una volta ancora, con la presenza dell’Ad Paolo Cornetto, si è dimostrata una realtà economica e imprenditoriale vicina e sensibile alle esigenze del nostro territorio”.