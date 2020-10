Beccati dal fiuto di “Cico” e “Grognar”: due pusher in manette, oltre 2 kg di droga sequestrata

Andora. Duro colpo sferrato allo spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Andora, impegnati in un servizio coordinato di contrasto ai reati predatori nella provincia di Savona, nell’ambito del quale sono state tratte in arresto in flagranza di reato due persone, un cittadino italiano ed uno romeno, rispettivamente di 41 e 25 anni, entrambi domiciliati ad Andora, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due, a bordo di un’auto, sono stati controllati dai militari nel centro di Andora, dove erano presenti anche i cani antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d’Albenga: durante l’ispezione i cani “Cico” e “Grognar” si sono fiondati all’improvviso all’interno della loro auto. Anche stavolta il loro infallibile olfatto ha permesso di scovare, sotto il sedile del passeggero, quasi due etti di marijuana.

Le immediate perquisizioni domiciliari operate presso le rispettive abitazioni hanno consentito di trovare altra sostanza stupefacente: 400 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana, 1.600 grammi di hashish, 5.000 euro in contanti, nonché altra sostanza da taglio e materiale per confezionamento, evidenziando la finalità dello spaccio delle sostanze stupefacenti sequestrate.

In tutte le fasi operative hanno preso attivamente parte i carabinieri della stazione di Laigueglia, giunti a supportare le attività dei colleghi andoresi. Le due persone tratte in arresto sono state condotte in carcere ad Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

Le indagini sono in corso per fare luce sulla provenienza e destinazione della droga sequestrata.