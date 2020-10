Beach tennis: si assegnano a Spotorno i titoli regionali

Spotorno. Sta per terminare l’attesa, a Spotorno, per la giornata che assegnerà i titoli regionali 2020 di beach tennis.

L’evento si svolgerà domani, domenica 18 ottobre, nella splendida cornice del PalaBeach Village di Spotorno, l’unica struttura in muratura al coperto in Liguria in cui è possibile praticare sport da spiaggia anche d’inverno, ed incoronerà le coppie vincitrici del titolo regionale 2020.

Un appuntamento importante per gli atleti del beach tennis perché segna la ripartenza dei campionati regionali in Liguria dopo qualche anno di assenza, e che consolida l’interesse della Federazione Italiana Tennis verso questa disciplina in forte crescita, grazie alla brillante organizzazione dell’Asd LA Tennis e Beach Tennis di Albisola Superiore di Luca Andreotti, coadiuvata come sempre dal folto gruppo di Savona Beach Tennis, protagonisti dell’affermazione di questo sport nella provincia.

Grazie all’organizzazione dei campionati regionali i beachers liguri hanno avuto così l’opportunità di cimentarsi nella disciplina non solo d’estate. Molto interessanti alcune nuove regole di gioco, con la rete portata ad un’altezza di 180 centimetri e divieto di operare il blocco a rete quando serve l’avversario.

A Spotorno scenderanno in campo i migliori giocatori liguri di questa disciplina maschili e femminili. Si scontreranno atleti della regione nella manifestazione che prevede l’assegnazione dei titoli di doppio maschile, doppio femminile, doppio misto e singolare maschile.

Folta l’affluenza dei giocatori: sono più di venti le coppie iscritte, oltre a sedici giocatori che disputeranno le partire del singolare maschile

La manifestazione è aperta a giocatori tesserati per circoli di tutta la Liguria, con una nutrita rappresentanza, oltre che degli atleti locali del LA Tennis e Beach Tennis, anche della compagine spezzina del Luni Mare Sporting Club.

Le partite inizieranno dalle ore 9,30, quando è prevista la fase preliminare a gironi, e proseguiranno nel pomeriggio con la fase ad eliminazione diretta e l’assegnazione dei titoli.