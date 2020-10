Baseball: c’è un po’ di Cairese nella formazione del Senago promossa in Serie A1

Cairo Montenotte. C’è un po’ di Cairese nella promozione in Serie A1 del Senago. Il terza base Matteo Pascoli, cairese di nascita ed in forza ai Grizzlies Torino 48 nelle ultime tre annate sportive, ha vestito la maglia del Senago nel campionato di Serie A2 in questa stagione sui generis, dopo che i Grizzlies hanno rinunciato a partecipare a causa della pandemia.

Il giovane cairese, che ha iniziato a muovere i primi passi in diamante nel minibaseball, ha giocato un’ottima serie contro la Fiorentina Baseball, dimostrando maturità e determinazione.

“Siamo davvero orgogliosi – dichiarano i dirigenti biancorossi – che un pezzo della nostra storia sia stato tra i protagonisti di una finale di playoff davvero incredibile e che lo abbia fatto con una invidiabile naturalezza! Grande ‘Mane’ siamo orgogliosi di te!“.

Nella foto sopra: la formazione del Senago festeggia

Matteo Pascoli in terza base