Loano. I private banker savonesi di Banca Generali tornano ad accendere i riflettori sulla finanza sostenibile con una serata-evento a tinte femminili. Mercoledì 14 ottobre a partire dalle ore 18.15, gli spazi del Loano 2 Village (in via degli Alpini 6) si aprono per offrire ad un numero selezionato di ospiti la possibilità di ritornare a incontrarsi, in sicurezza, per riflettere sui trend del futuro.

Dopo i saluti iniziali del district manager di Banca Generali Private Umberto Ortu, prenderà la parola Paola Pallotta, managing director di Capital Group, che approfondirà gli ultimi trend in materia di investimenti sostenibili. Quindi sarà la volta della private banker di Banca Generali, Agata Marano, che intervisterà Daniel Lumera. Il co-autore del libro “La Biologia della Gentilezza” affronterà diversi temi legati alla sostenibilità quali la biologia dei valori, l’interconnessione e l’importanza del valore d’impresa.

La serata sarà infine arricchita dai contributi artistici di Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla Scala che si esibirà in una suggestiva performance. “Siamo felici di tornare a coinvolgere la cittadinanza in una serata che mette al centro la sostenibilità, valore chiave per lo sviluppo di qualunque progetto futuro non solo nel campo degli investimenti – commenta Umberto Ortu – Abbiamo lavorato ad un evento in totale sicurezza e rispettoso delle normative anti-Covid. Ci auguriamo che questo possa rappresentare un volano per guidare la ripartenza del nostro territorio dopo mesi di grande difficoltà”.

L’evento è a numero chiuso per rispettare la vigente normativa sanitaria. Per informazioni: marano.ufficio@bancagenerali.it.