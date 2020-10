Vado Ligure. Tre pareggi in Coppa Liguria, due vittorie in campionato. La Baia Alassio ha iniziato col piede giusto la stagione. I gialloneri hanno portato via i tre punti dal Chittolina, battendo per 2 reti a 0 il Savona.

Per il mister Fabio Ghigliazza il successo della sua squadra non deve sorprendere: “In realtà non è così inaspettata. Sapevamo che potevamo fermare il Savona, perché abbiamo le caratteristiche per metterli in difficoltà, abbiamo la volontà, abbiamo il passo. Quindi noi ci abbiamo creduto dall’inizio e siamo entrati in campo per fare risultato e sono stati bravi i ragazzi a fare quanto gli ho chiesto. Sono stati perfetti“.

“Abbiamo lavorato tanto, la coppa ci ha insegnato a capire dove possiamo migliorare – spiega l’allenatore dei gialloneri -. Dobbiamo migliorare ancora tantissimo, però credo che i risultati diano entusiasmo e vincere aiuti a vincere“.

“Sicuramente la mancanza di tifosi ci ha aiutato, perché sappiamo la spinta che danno gli ultras del Savona – ammette Ghigliazza -. Porte chiuse non è bello per nessuno, però questo dobbiamo fare, ce lo impone la situazione. Ci adattiamo. Il calcio è bello con la gente, ma il calcio è bello in tutti i modi. Noi ci divertiamo sempre“.

“L’obiettivo stagionale è quello che era all’inizio: fare il meglio possibile, cercare di stare nelle prime quattro per fare il girone di sopra, anche se sarà una battaglia fino all’ultima giornata. Siamo giovani, possiamo solo crescere e sono convinto che cresceremo ancora. Mi piace quello che stiamo facendo, mi piace come stiamo lavorando. Io mi diverto con questi ragazzi quest’anno e sono sicuro che potremo andare lontano” conclude Ghigliazza.