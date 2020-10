Avviata una partnership tra Confabitare e la startup savonese Timeline Studio

Ideata da Irene Marazzo e Rossana Tola, Timeline Studio è una start up tutta savonese che mira ad ottimizzare e migliorare la vita dei liberi professionisti.

Ispirata alle società di servizi, Timeline Studio subentra nella gestione di tutte quelle incombenze professionali (gestione di caselle e-mail, calendarizzazione di appuntamenti, archiviazione di documenti…) e personali (ritiro di corrispondenza e pacchi postali, prenotazione di appuntamenti di natura personale come visite mediche…) cui il professionista non riesce a far fronte.

La collaborazione tra Confabitare Savona e Timeline Studio nasce proprio nell’ottica di fornire ai soci un pacchetto di servizi integrati che possano supportare i professionisti nella gestione di incombenze potenzialmente limitative o fonte di ansia e stress.

Presso la sede provinciale di Confabitare sarà possibile richiedere maggiori informazioni ed elaborare un preventivo personalizzato basato sulle esigenze dei singoli associati.