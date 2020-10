Autostrade, i cantieri dal 19 all’25 ottobre su A6 e A10

Liguria. Di seguito l’elenco dei cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi della A6 Torino-Savona e della A10 Savona-confine di stato di competenza di Autostrada dei Fiori nel periodo compreso tra il 19 e il 25 ottobre.

Sulla A6 in direzione Torino: tra Savona e Altare dal chilometro 116+830 al chilometro 114+300, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 16 ottobre 2020 al 30 aprile 2021; tra Savona e Altare dal chilometro 113+700 al chilometro 110+300 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, fino al 30 giugno 2021;tra Millesimo e Ceva dal chilometro 87+400 al chilometro 86+149, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di adeguamento sismico del viadotto Valbona Molinazzo fino al 30 novembre.

Sulla A10 in direzione Italia (carreggiata sud): tra confine di stato e Ventimiglia dal chilometro 155+140 al chilometro 152+140 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezione di dettaglio gallerie in tratta dal 19 ottobre al 25 ottobre; tra Imperia Ovest e Imperia Est dal chilometro 108+195 al chilometro 106+510 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni gallerie in tratta dal 19 ottobre al 25 ottobre; tra Andora e Albenga dal chilometro 90+320 al chilometro 87+390 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezione gallerie in tratta dal 19 ottobre al 25 ottobre; tra Spotorno e Savona dal chilometro 52+910 al chilometro 49+375 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per sostituzione ventilatori galleria Fornaci dal 19 ottobre al 25 ottobre (tale parzializzazione comporterà la chiusura dell’entrata alla stazione di Spotorno per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti a Savona).

Sulla A10 in direzione Francia (carreggiata nord): tra Finale Ligure e Pietra Ligure dal chilometro 62+990 al chilometro 66+350 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Bracciale e Montegrosso dal 19 ottobre al 25 ottobre; tra Imperia Est e Imperia Ovest dal chilometro 111+885 al chilometro 112+980 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento barriere di sicurezza dal 19 ottobre al 25 ottobre (tale parzializzazione comporterà la chiusura dell’entrata alla stazione di Imperia Ovest per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti a Ventimiglia); tra Bordighera e Ventimiglia dal chilometro 146+580 al chilometro 151+340 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Aprosio e Siestro dal 19 ottobre al 25 ottobre.