Auto ribaltata sul Cadibona: ferito il conducente

Savona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sul Cadibona.

Secondo quanto appreso, un’auto si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento: il conducente alla guida ha perso il controllo del mezzo, andando a colpire prima il guard rail per poi cappottarsi lungo la carreggiata.

Il sinistro stradale si è verificato poco prima delle 19.00.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca di Savona e del 118: il guidatore è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’uomo alla guida della vettura è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, ma non ha riportato ferite o traumi significativi.