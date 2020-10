Auto “intraversata” in corso Mazzini a Savona: traffico in tilt

Savona. Ha paralizzato il traffico per diversi minuti (e per di più nell’ora di punta del mattino) l’incidente stradale verificatosi questa mattina in corso Mazzini a Savona.

Secondo quanto accertato, pochi minuti dopo le 7.30 di stamane un’auto ed un camion sono entrati in contatto. L’auto stava percorrendo il corso in direzione del porto. Dopo l’incrocio con corso Italia, il veicolo ha scambiato corsia ed è andata quindi ad impattare contro il camion che la seguiva.

Il camion ha toccato l’auto sulla fiancata, facendola “intraversare” e, di fatto, bloccando completamente la carreggiata. In pochi minuti il traffico di corso Mazzini, una delle principali arterie viarie cittadine (e specialmente all’ora di punta), è andato letteralmente in tilt.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno fatto rimuovere l’auto e poi hanno avviato le procedure del caso.